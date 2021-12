Cea de-a doua parte a celui mai asteptat film de Craciun al tuturor timpurilor, Singur acasa, s-a vazut ieri la Antena 1. Telespectatorii au urmarit in numar foarte mare Singur acasa 2 – Pierdut in New York, aceasta impunandu-se ca lider detasat de audienta, la nivelul tuturor targeturilor. Peste 2.6 milioane de telespectatori, la nivel national, urmareau aseara, in minutul de aur, 22:09, aventurile lui Kevin in New York.