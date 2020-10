Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a invins-o, miercuri, pe Irina Begu, locul 73 WTA, scor 6-3, 6-4, si s-a calificat turul trei la Roland Garros. In primul set, Halep a condus cu 3-0 si 4-1, insa Begu a reusit sa recupereze din scor si a ajuns la 4-3, insa sportiva din Constanta s-a…

- Sorana Cirstea, locul 83 WTA, a fost invinsa, marti, de Elena Ribakina (Kazahstan), numarul 18 mondial si cap de serie 14, scor 6-0, 6-3, in primul tur la Roland Garros.Cirstea a fost invinsa dupa 65 de minute de joc. Tot in primul tur a parasit competitia si Monica Niculescu, numarul…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 2 mondial, și Irina Begu, 30 de ani, locul 73 WTA, se vor intalni, miercuri, in turul secund al turneului Roland Garros.Cu siguranța va fi un meci greu, așa cum au fost toate cu Simona. Insa, in același timp, știu ca nu am absolut nimic de pierdut. Imi place sa joc impotriva…

- Irina Begu, locul 72 WTA, a invins-o pe elvetianca Jil Teichmann, locul 54 WTA, scor 6-4, 4-6, 6-3, si s-a calificat in turul doi la Roland Garros, unde o va intalni pe Simona Halep. Begu s-a impus dupa un meci maraton de doua ore si 30 de minute de joc. In primul set, romanca s-a desprins la 4-1, dupa…

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat, duminica, in turul doi la Roland Garros, dupa ce a trecut de jucatoarea spaniola Sara Sorribes Tormo, locul 70 WTA, scor 6-4, 6-0, dupa o ora si 22 de minute.In setul 1, Halep s-a impus dupa 48 de minute. Meciul a inceput…

- Halep si-a adjudecat fara emotii primul set cu 6-1, insa in setul doi a pierdut sase game-uri la rand, astfel ca acesta a fost adjudecat de slovena cu 6-1, dupa 39 de minute. In setul decisiv, Halep a condus cu 3-1, insa a fost egalata la 3. In cele din urma, sportiva din Constanta a reusit sa se impuna…