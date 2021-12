Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, miercuri, 29 decembrie, 9 cetateni din India, Siria și Irak, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera, ascunsi intr-o autoutilitara inmatriculata in Romania, care se deplasa…

- Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au depistat noua migranti din India, Siria si Irak, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera, ascunsi intr-un compartiment special al unui microbuz de marfa, care se deplasa in Ungaria. Soferul era cetatean roman.…

- Politistii de frontiera aradeni au prins, in ultimele 24 de ore, 25 de migranti din Afganistan si India, care au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, ascunsi in trei TIR-uri sau deplasandu-se pe jos catre granita cu Ungaria, informeaza News.ro . „In data de 14.12.2021, la Punctul de Trecere…

- Un sofer de microbuz care transporta pasageri din Ungaria in Bacau a trecut frontiera, la Nadlac, pe contrasens, pentru a incerca sa evite triajul epidemiologic si riscul ca ocupantii vehiculului sa fie pusi in carantina.Incidentul a avut loc la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din Arad au prins 20 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare si masini. Potrivit Poliției de Frontiera, in ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera din Arad, de la Nadlac si Curtici, au prins 22 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare si masini sau pe jos. Unii dintre acestia sunt minori, potrivit news.ro. "In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera din Arad au depistat douazeci si doi de cetateni din Pakistan si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare sau pe jos, conform news.ro. „In data de 30.11.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-a prezentat pentru…

- Polițiștii de frontiera din Arad au depistat 11 cetațeni straini care incercau sa treaca ilegal in Ungaria ascunși intr-un TIR sau pe jos. Astfel, luni seara, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor pe sensul de iesire din tara un cetatean turc, aflat…