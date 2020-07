Stiri pe aceeasi tema

- O harta 3D spectaculoasa a Universului a dezvaluit existenta uneia dintre cele mai mari structuri cosmice descoperite vreodata - un "zid" aproape imposibil de conceput, care se intinde pe 1,4 miliarde de ani-lumina si care contine sute de mii de galaxii, transmite vineri Live Science .

- In contextul eliminarii de la 1 iulie 2020 a prețurilor reglementate la gaze naturale pentru clienții casnici, ENGIE Romania iși diversifica gama de oferte pentru a raspunde cat mai bine așteptarilor clienților sai și iși adapteaza in permanența strategia comerciala, in concordanța cu condițiile pieței…

- Galaxia Antlia 2 este una pitica. Odata demult ea s-a ciocnit cu galaxia noastra. Un grup de astronomi au descoperit o galaxie care odata s-a ciocnit cu Calea Lactee, trecind de-a lungul marginii sale exterioare. In procesul acestei ciocniri, ea și-a pierdut aproape toate stelele. Oamenii de știința…

- Arheologi si istorici au folosit o tehnologie moderna de detectare aeriana si au descoperit cea mai mare si cea mai veche structura construita de civilizatia Maya - o uriasa platforma elevata rectangulara, construita intre anii 1.000 si 800 i.

- Arheologi si istorici au folosit o tehnologie moderna de detectare aeriana si au descoperit cea mai mare si cea mai veche structura construita de civilizatia Maya - o uriasa platforma elevata rectangulara, construita intre anii 1.000 si 800 i.Hr pe teritoriul actual al statului mexican Tabasco, informeaza…

- Un nou studiu realizat de cercetatori din Italia arata ca noul coronavirus este prezent și in secrețiile oculare ale pacienților testați pozitiv. Potrivit studiului publicat de revista Annals of Internal Medicine și preluat de Știrile ProTV , dupa prelevarea unei mostre oculare la trei zile dupa internarea…