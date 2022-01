Ascultați aici la Arafat! Șeful DSU Raed Arafat spune ca situatia actuala a infectarilor cu noul coronavirus in Romania nu este una ingrijoratoare, insa necesita precautie pentru urmatoarele doua-trei saptamani. „Eu nu as categorisi ingrijoratoare, nu este ingrijoratoare, este o situatie care necesita precautie pentru urmatoarele doua-trei saptamani, pana atingem varful si dupa care vedem ca incepem sa scada”, a spus Arafat, joi, intr-o conferinta de presa. Potrivit acestuia, regulile sanitare, mai ales purtarea mastii de protectie, trebuie respectate. „Faptul ca varianta Omicron este o varianta mai putin cu impact patogen,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

