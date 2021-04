Stiri pe aceeasi tema

- ''Godzilla vs. Kong'' a urcat in fruntea clasamentului incasarilor la casele de bilete ale cinematografelor din Statele Unite, cu 13,4 milioane de dolari in al doilea weekend de la lansare, relateaza Reuters care citeaza site-ul Variety. Cele mai recente venituri obtinute de aceasta…

- Brandul finlandez de telefoane mobile HMD Global introduce șase noi terminale Nokia in Europa care fac parte din trei categorii distincte, extinde gama de accesorii audio și incurajeaza consumatorii sa iși pastreze telefoanele pentru mai mult timp, mai exact trei ani. HMD Global, compania care deține…

- A doua emisiune de obligațiuni a retailer-ului online și a producatorului de telefoane mobile și gadget-uri iHunt incepe tranzacționarea pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB, sub simbolul bursier HUNT25. Radu Hanga, Președinte BVB: „Succesul celor doua runde de finanțare derulate de iHunt…

- Comuna Marca, Salajul, Transilvania și Romania au fost puse pentru a doua oara la loc de cinste pe harta recordurilor mondiale, de catre salajeanul Gabriel Antoniu Lavrincic, care la data de 11 martie 2021 a fost inclus in Academia Recordurilor Mondiale din SUA (WORLD RECORD ACADEMY), cu unicul record…

- Compania Visual Fan din Brasov, care comercializeaza tablete si telefoane mobile sub marca Allview iși pregateste listarea la Bursa de la Bucuresti printr-un plasament privat de actiuni. Potrivit unor surse ale ZF, Visual Fans lucreaza cu societatea de brokeraj Tradeville in vederea intermedierii…

- F. T. Sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targoviste, ofiteri din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita au documentat activitatea infractionala a trei indivizi – cu varstele de 21, 22 si 23 de ani – acestia fiind suspectati…

- Prima emisiune de obligațiuni a retailer-ului online și a producatorului de telefoane mobile și gadget-uri iHunt a inceput tranzacționarea pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB, sub simbolul bursier HUNT23. Radu Hanga, Președinte BVB: „Ne bucuram sa vedem ca iHunt iși indeplinește promisiunea…

- Trailerul unei noi miniserii TV, desprinsa din franciza cinematografica Marvel si intitulata "The Falcon and The Winter Soldier", in care actorul de origine romana Sebastian Stan interpreteaza unul dintre rolurile principale, a fost difuzat duminica seara intr-o pauza de publicitate de la Super Bowl,…