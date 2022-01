Stiri pe aceeasi tema

- Analistul Konstantin Remciukov estimeaza in cotidianul rus Nezavisimaia Gazeta, ca „Nu va fi razboi. Ne vom indeparta incet de Occident, spre China. Nu exista oameni care sa vrea sa lupte”. De asemenea, publicația de limba engleza The Moscow Times comenteaza amenințarile americane la adresa președintelui…

- Ministrul de externe, Serghei Lavrov a declarat ca, Rusia nu este pregatita sa astepte pentru totdeauna ca Statele Unite si NATO sa raspunda cererilor privind securitatea si ca doreste un raspuns detaliat la fiecare propunere a Rusiei. La conferința sa anuala de presa, diplomatul de top al Rusiei, a…

- La randul sau, agenția Reuters citeaza un oficial cu rang inalt din administrația americana care a declarat ca Statele Unite si aliatii lor sunt gata sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de…

- Regatul Unit ”îsi va folosi toate puterile diplomatice si economice” pentru a împiedica o agresiune rusa a Ucrainei, i-a dat asigurari vineri premierul Boris Johnson presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, anunta Downing Street, relateaza AFP.Boris Johnson a reiterat,…

- Președintele rus Vladimir Putin a descris caderea Uniunii Sovietice drept sfarșitul „Rusiei istorice” și a dezvaluit pentru prima data ca a devenit șofer de taxi in timpul crizei economice care a urmat prabușirii acesteia. Comentariile liderului de la Kremlin au fost facute intr-un film documentar numit…

- Președintele chinez Xi Jinping urmeaza sa se intalneasca miercuri, in mod virtual, cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat luni Ministerul chinez de Externe, citat de CNBC. Cei doi lideri s-au intalnit ultima data la sfarșitul lunii iunie, tot prin legatura video. Intalnirea are loc…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, in cursul videoconferintei, ca Statele Unite si aliatii europeni sunt "preocupati" de prezenta trupelor ruse in apropierea frontierelor Ucrainei si vor reactiona, in principal prin sanctiuni, in cazul unui atac.…

- Vladimir Putin nu a dat curs propunerii de organizare a unor exercitii militare la Marea Neagra, pentru a evita escaladarea tensiunilor cu NATO.Decizia a fost anunțata chiar de președintele rus, intr-un interviu difuzat duminica seara la televiziunea rusa de stat.Putin a spus ca nu vrea sa alimenteze…