Ascendis, cifra de afacere in crestere in S1 2018

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o relativa stabilitate a numarului de angajati in industrie, constructii si servicii pana in luna octombrie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). In industria prelucratoare, managerii preconizeaza, pentru…

- Producatorul si retailer-ul de mobila Elvila a inregistrat in primul semestru din acest an o cifra de afaceri de 24,25 milioane lei, in scadere cu peste 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce pierderea s-a situat la 1,58 milioane lei, in crestere cu 46%. Cheltuielile cu…

- Cifra de afaceri a Oltchim Ramnicu Valcea a crescut cu 20,2% in primul semestru al anului, pana la 577,2 milioane de lei, exportul a inregistrat o crestere de peste 20%, pana la 98,7 milioane de euro, iar profitul net s-a majorat la 83 milioane lei, fata de 27 milioane lei in primele sase luni din 2017.…

- In prima jumatate a anului 2018, Vola.ro a inregistrat o cifra de afaceri de 4,2 milioane de euro, in crestere cu 18,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Pentru 2018, compania estimeaza o cifra de afaceri de 8,6 milioane de euro si un volum al...

- In perioada ianuarie-mai 2018, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada similara din 2017 atat ca serie bruta, cu 9,3%, cat si ca serie ajustata sezonier, cu 11%. arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica - INS.…

- Intentia Romgaz este de a investi circa 1 miliard de euro in industria chimica. Romgaz are capacitatea de a face investitii majore in conditii in care nivelul sau de indatorare este zero, iar cifra de afaceri in crestere. In 2017 a inregistrat un profit de 1,8 miliarde lei, mai mare cu 81- fata de anul…

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in aprilie cu 16,5%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm semnificativ crescut fata de cel din luna anterioara, in timp ce serviciile prestate populatiei au avansat cu 7,1%, serie bruta, potrivit datelor publicate…