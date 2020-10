Asasinul profesorului decapitat în Franța era un refugiat cecen Tanarul rus de origine cecena care vineri, in apropiere de Paris, l-a decapitat pe un profesor care organizase o dezbatere unde aratase caricaturi cu profetul Mohamed se afla legal in Franta si beneficia de statutul de refugiat, a explicat sambata procurorul national antiterorist Jean-Francois Ricard, transmite AFP. Autorul asasinatului, nascut pe 12 martie 2002 la Moscova, „era titularul unui permis de sedere emis la 4 martie si valabil pana in martie 2030. De nationalitate rusa si origine cecena, el beneficia de statutul de refugiat”, a declarat Jean-Francois Ricard intr-o conferinta de presa.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

