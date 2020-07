Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul criminal grec Konstantinos Passaris, deținut la Penitenciarul de Maxima Siguranța din Gherla, a fost transferat zilele trecute la Penitenciarul de la Arad, de unde va fi extradat in Grecia.

- Oferta castigatoare a contractului a fost cea depusa de asocierea dintre Naval Group si Santierul Naval Constanta.Judecatorii Curtii de Apel Constanta s au pronuntat in dosarul privind achizitia de catre Ministerului Apararii Nationale a patru corvete multifunctionale Completul de judecata format din…

- Konstantinos Passaris, grecul care a ucis cu sange rece, acum 19 ani, doi angajați ai unei case de schimb valutar din centrul Capitalei, va fi trimis in Grecia dupa ani buni pe care i-a petrecut in spatele gratiilor in inchisorile din Romania....

- Konstantinos Passaris se afla la un pas sa se intoarca in Grecia, pentru a-și ispași restul pedepsei. Autoritațile din Romania au admis cererea formulata in acest sens. Intoarcerea „Fiarei din Balcani” in Grecia insa, trebuie admisa și de procuratura din țara sa natala.

- Se vor verifica probele și actele din dosarul deschis pentru uciderea Luizei Melencu și a Alexandrei Maceșanu. Pana in prezent nu a fost gasit niciunul dintre cadavre astfel ca familiile speca in continuare ca fetele sunt in viața. Citește și: Decizie de ultima ora in dosarul Caracal. Gheorghe…

- „A fost descoperit un telefon asupra detinutului Konstantinos Passaris care era si online intr-o conversatie video cu o prietena din Grecia in momentul cand a fost prins. Avea un telefon mobil de top, cu cartela si incarcator. Dupa aceasta descoperire, comisia de disciplina din Penitenciar a decis suspendarea…

- Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis, in cazul acuzatiilor de plagiat la adresa primarului sectorului 3 Robert Negoita, ca sesizarea, depusa in urma cu aproape patru ani, trebuie completata cu sursele bibliografice din care acesta…

- Ungaria și China au semnat un acord de împrumut pentru a finanța construcția unei cai feroviare între Budapesta și Belgrad, a anunțat vineri ministrul de Finanțe ungar, Mihaly Varga, demarând în cele din urma un proiect care a fost amânat de ani de zile, relateaza Reuters.Proiectul,…