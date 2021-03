Asasinul din Onești – noi informații de la medici! Criminalul din Onești a fost mutat de la ATI la secția de Chirurgie a Spitalului Județean de Urgența Bacau. Medicii spun ca acesta ramane sub monitorizare și ca nu se poate ridica in picioare. „Pacientul este internat in continuare la unitatea noastra, este transferat pe secția Chirurgie, este cooperant cu cadrele medicale, se poate alimenta și cu mancare gatita, ramane sub monitorizare intrucat nu se poate ridica singur in picioare”, au anunțat luni reprezentanții Spitalului Județean de Urgența Bacau. Individul a fost transferat miercuri la spitalul din Bacau, unde i s-a efectutat un computer… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

