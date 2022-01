Stiri pe aceeasi tema

- „Ca idee generala, as vrea sa subliniez ca Romania a rezolvat de mult problema convietuirii interetnice, a respectului drepturilor minoritatilor. Pe de alta parte, incalcarea starii de legalitate poate conduce la astfel de tragedii. In al treilea rand, avem de a face cu un fenomen pe care, nu cred ca…

- In data de 10.12.2021, in jurul orei 13:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Valea lui Mihai, jud. Bihor, s-au prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de intrare in țara, opt cetațeni romani calatorind in doua autoturisme inmatriculate in Romania, informeaza Poliția de Frontiera,…

- Accident stupid pe Șoseaua Fundeni din Capitala. O mașina a Jandarmeriei a cazut, luni, intr-un șanț, intr-o zona unde au loc lucrari. Potrivit reprezentanților Brigazii Rutiere, lucrarea nu era semnalizata corespunzator, deși in 23 noiembrie firma care realizeaza lucrarea și a sapat acolo șanțul fusese…

- Polițiștii vor pedepse mai mari pentru șoferii care incalca legea in trafic. In urmatoarele luni, agenții de la rutiera vor sa inaspreasca sancțiunile pentru vitezomani și sa introduca noi amenzi pentru cei care conduc agresiv. Decizia vine dupa ce Romania și-a menținut ultimul loc in topul european…

- Potrivit unui comunicat de presa publicat de Poliția de Frontiera Romana, cei doi cetațeni spanioli, in varsta de 25 respectiv 26 de ani s-au prezentat pentru a intra in Romania, cu o cursa din directia Turcia-Istanbul.Cei doi pasageri au prezentat certificate digitale de vaccinare prevazute cu cod…

- Crima de la Neamt readuce in atenție fenomenul violenței domestice in Romania. Politia a anunțat ca nu au existat plangeri anterioare, insa specialiștii spun ca e greu de crezut ca nu au mai fost probleme de acest gen in familie. Cel mai probabil, nu au fost raportate.

- Vestea morții Antoniei, fetița de patru ani ucisa și incendiata de tatal vitreg, a picat ca un trasnet pentru toata lumea. Crima a ingrozit tot Aradul, dar și toata Romania, iar in fața catedralei Podogoria s-a facut un adevarat loc de reculegere pentru micuța.

- Vazut de la orizont, 2022 nu arata ca un an optimist din perspectiva specialiștilor din piața muncii și a mediului de afaceri. Una din principalele concluzii ale evenimentului „Reshaping HR: Ce conteaza in lupta pentru atragerea și reținerea...