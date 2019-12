Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea academica, dupa moartea profesorului universitar doctor Constantin Buse! Tristul anunț al trecerii in neființa a profesorului universitar a venit chiar de la Facultatea de Istorie...

- Feli Donose este una dintre cele mai iubite artiste de lanoi. Mereu cu zambetul pe fața și intr-o forma de invidiat, puțini sunt ceicare știu despre drama traita de aceasta, in urma cu cațiva ani.„Nu multa lume stie ca eu am avut un fratior mic pe care Dumnezeu a ales sa mi-l faca ingeras la cateva…

- A fost o seara de cosmar pe soselele din Moldova! Doi tineri, de 18 si 25 de ani, au murit, iar alti sapte au fost raniti, printre care si un minor. Primul accident s-a produs la iesirea din Campulung Moldovenesc, acolo doua autoturisme s-au ciocnit.

- Este zi de doliu in Romania! Leo Iorga a murit la spital, dupa ce fusese internat in urma cu mai bine de o saptamana. Cunoscutul cantareț s-a stins din viața in ziua de Sambata Morților.

- Cel mai cunoscut criminal in serie din Australia, Ivan Milat, condamnat pentru uciderea a sapte turisti, majoritatea din Europa, la inceputul anilor '90, a murit in inchisoare in urma unui cancer terminal, transmite DPA, preluata de Agerpres. Milat a decedat in aripa medicala a inchisorii Long Bay,…

- O tanara in varsta de numai 17 ani, de origine din Romania, dar care era stabilita cu familia in Spania, a murit pe 8 octombrie, dupa o supradoza de heroina. Tanara obișnuia sa consume droguri impreuna cu prietenul ei, un barbat de 27 de ani. Tragedia a avut loc in Coslada, o localitate invadata de…

- Viorel Chirila, condamnat la inchisoare pe viața pentru crimele și violurile comise asupra unor copii, a vrut sa fie eliberat condiționat din inchisoare, cerere respinsa de judecatori Unul din cei mai mari infractori din Romania, Viorel Chirila, care a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru crimele…

- Maraton montan cu sfarsit tragic. Doi oameni au murit in acest weekend in zona Dambovicioara, Romania. O sportiva care participa la cursa, a cazut intr-o rapa, iar un alt barbat a fost ranit cand a incercat sa o salveze.