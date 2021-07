Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut imagini cu asasinii președintelui din Haiti. Cineva care locuiește in apropierea reședinței prezidențiale a filmat un convoi de mașini și oameni inarmați. Aceștia strigau prin megafon ca lucreaza pentru DEA, agenția americana antidrog, și ca sunt in misiune. In paralel, șefia statului din…

- Prima Doamna din Haiti, care a supravietuit atacului armat in care presedintele Jovenel Moise a fost ucis, se afla in stare critica si se fac eforturi pentru ca ea sa fie transportata la Miami, in statul american Florida, pentru tratament, a declarat miercuri ambasadorul haitian in SUA, relateaza…

- Primele imagini de la asasinarea presedintelui statului Haiti, Jovenel Moise, din noaptea de marti spre miercuri, au aparut pe Internet. In video apar mai multi barbati inarmati care au luat cu asalt resedinta acestuia, din cartierul Pelerin din Puerto Principe. Sotia presedintelui a fost ranita in…

- Consiliul de Securitate al ONU este "profund socat" de asasinarea, miercuri, a sefului statului haitian Jovenel Moise, a declarat presedintele sau in exercitiu, ambasadorul francez Nicolas de Riviere, in timp ce seful diplomatiei europene Josep Borrell si-a exprimat preocuparea privind riscul unei "spirale…

- Presedintele statului Haiti, Jovenel Moise, a fost asasinat, miercuri dimineata, de un grup de comando format din mercenari straini, conform premierul tarii, Claude Joseph, citat de cotidianul Le Figaro. Sotia presedintelui a fost ranita in atac si este spitalizata. „Presedintele a fost asasinat, in…

- Președintele haitian Jovenel Moise a fost ranit mortal in urma unui atac armat. Faptul a fost confirmat de premierul Claude Joseph, informeaza juno7.ht.Incientul s-a produs la Reședința președintelui Republicii Haiti, in noaptea de 6 spre 7 iulie.