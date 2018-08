Asasinii dintre noi Paradoxal, tot acest plan grotesc prinde la unii romani care nu dau semne ca-și revin din efectele somniferelor ce i-au incapsulat in matricea unei lumi in care razbate doar mesajul de tip „fake news” al marelui papușar și a papușilor sale cocoțate prin birourile Palatului Victoria (victorie asupra cui?). Insa noi, ceilalți, cei care nu traim vrajiți nici cu trilurile otravite, nici cu indulgențele sordide ale marelui partid papușat și nici macar nu servim pastile cu efecte halucinogene, simțim pe propria noastra piele lumea coșmareasca in care efectele mainii asasine se vad la tot pasul.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

