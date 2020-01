Stiri pe aceeasi tema

- 2.500 de lei pentru o crima. Atat a oferit o femeie de 31 de ani, din localitatea Buciumeni, judetul Galati. Femeia, casatorita cu un cetatean italian in varsta de 64 de ani, l-a platit chiar pe iubitul ei, cu care avea o relatie extraconjugala, pentru a scapa de sotul despre care acum sustine ca era…

- O tanara moldoveanca, stabilita in Italia, a chemat saptamana trecuta carabinierii la locuinta sa din cauza ca sotul ei devenise foarte gelos si o amenintase. Din pacate, femeia nu l-a mai denuntat si a avut parte de un sfarsit cumplit.