- Portul ucrainean Reni de pe Dunare, aflat in apropiere de granita cu Romania, a fost bombardat, din nou, noaptea trecuta de rusi. Bombardamentele au avut loc intre orele 02.00 si 04.00. Romanii aflati in zona au filmat atacul rusilor si au publicat imaginile pe Twitter. Several waves of drone attacks…

- Doi tineri care se aflau pe o saltea gonflabila, in zona Plajei Belona din Eforie Nord, au fost spulberati de un jetski. Un tanar a fost resuscitat pe plaja, fiind in stare grava la spital, unde a fost operat. Mama tanarului cere ajutor pentru tragerea la raspundere a celui care a provocat accidentul.…

- Un barbat in varsta de 53 de ani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a fost atacat, miercuri dimineata, de o ursoaica, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, potrivit Agerpres. Victima a fost preluata de paramedicii SMURD si transportata la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Accident grav in cea mai cunoscuta atracție turistica, Canionul Șapte Scari. Un copil in varsta de 7 ani a ajuns la spital in stare grava, cu traumatism cranian sever, dupa ce a cazut intr-un defileu de la baza masivului Piatra Mare, pe traseul Canionul Șapte Scari. Dupa ce i s-a acordat primul ajutor,…

- Rusia a lansat un nou atac aerian in regiunea Odesa, la Ismail, la doar 15 de kilometri de Romania. Un atac rusesc cu drone a avariat infrastructura portuara și industriala din regiunea Odesa, mai exact portul Ismail, aflat la granița cu Romania, a declarat astazi șeful administrației militare regionale…

- Un ucrainean care și-a injunghiat soția a murit intr-un accident, in timp ce incerca sa fuga cu mașina din Romania. A pierdut controlul volanului si a lovit in plin un camion care stationa. Potrivit IPJ Galați, vineri, la ora 3.25, Secția 5 Poliție Galați a fost sesizata, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire…

- Un caz șocant s-a petrecut, marți, intr-o localitate din Calarași. Șapte copii au inghițit antibiotice, unii dintre ei fiind in stare de inconștiența. Potrivit unor sure judiciare, IPJ Calarași a fost sesizat cu privire la faptul ca, in localitatea Dragalina, 7 copii, cu varste cuprinse intre 4 și 12…

- Autoritațile romane de frontiera au depistat trei militari ucraineni inarmați, in apropiere de Vișeul de Sus. Mai intai, mai mulți cetațeni ucraineni au fost gasiți de polițiștii de frontiera maramureșeni, dupa ce au trecut ilegal granița și au ajuns in zona Valea Vaserului. Ei au fost duși la sediul…