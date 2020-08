Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei patru indivizi acuzati in cazul asasinarii fostului premier libanez Rafic Hariri, in 2005, la Beirut, a fost gasit vinovat de o instanta judiciara speciala a Natiunilor Unite, informeaza BBC News, potrivit MEDIAFAX.Salim Ayyash si ceilalti inculpati, toti membri ai miscarii…

- Explozie devastatoare, de origine necunoscuta, in portul Beirut. In urma deflagrației, zeci de victime au fost ingropate sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA. Explozia puternica s-a auzit in tot orasul, provocand panica in capitala libaneza. Ferestre ale unor cladiri din…

- Decizia a fost luata in scopul protejarii cetatenilor romani fata de riscul epidemiologic, fiind justificata de necesitatea de a evita eventualele circumstante de propagare a COVID-19 in randul persoanelor care au nevoie de servicii consulare sau al celor care le presteaza, se mentioneaza in comunicatul…

- Un membru al personalului Ambasadei Romaniei la Washington a fost testat pozitiv cu COVID-19. Activitatea Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii va fi adaptata pentru limitarea expunerii celorlalți membri, transmite MAE.

- Un membru al personalului Ambasadei Romaniei la Washington a fost testat pozitiv la infectia cu noul coronavirus, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Potrivit unui comunicat MAE, starea de sanatate a persoanei este buna si se afla sub supraveghere medicala, scrie Agerpres.Au fost dispuse…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat un nou record sumbru: peste 60.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost raportate in doar 24 de ore, potrivit datelor publicate de Institutul Johns Hopkins, citate de digi24.ro.

- Statele Unite ale Americii au anuntat, joi, aprobarea vanzarii a 84 de rachete Patriot de ultima generatie catre Kuweit, precum si a unui set de echipamente destinate modernizarii sistemelor anti-racheta ale emiratului, pentru o suma totala de 1.425 miliarde de dolari, informeaza Agerpres.Vanzarea va…