Asasinat cu bombă la Arad! Cine se afla la volanul mașinii care a explodat O mașina a explodat la Arad sambata dimineața și se vorbește despre varianta unui asasinat. Procurorii au intervenit imediat in acest caz. Anchetatorii din cazul mașinii arse de la Arad au suspiciuni ca ar fi fost pusa o bomba in autoturism. Potrivit unor surse citate de Antena 3 , se merge pe varianta unui asasinat in cazul de la Arad. In acest moment, sunt vizate deja mai mult persoane in acest caz. Cine era la volanul mașinii In ceea ce privește persoana care a murit in timpul ataculu i, este vorba despre Ioan Crișan. Acesta avea 66 de ani și avea ferma piscicola. Totodata, el era fostul socru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

