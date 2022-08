Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre colaboratorii rusilor din regiunea Herson, Vitaly Guru, a murit in urma ranilor grave, dupa ce a fost impuscatde partizanii ucraineni in apropierea casei. "Vitaly Guru, seful-adjunct al administratiei din Novaia Kahovka, responsabil cu serviciile comunale, a decedat in urma ranilor", a precizat…

- De vineri seara, orașul Nikolaev din sudul Ucrainei va impune o stare de asediu pana luni dimineața, a anunțat guvernatorul regiunii. Autoritațile ucrainene incearca sa identifice și sa prinda posibili spioni care ar colabora cu Rusia, relateaza Reuters . Orașul Nikolaev, care a fost bombardat in…

- ​Ministerul britanic al Apararii afirma in evaluarea sa de sambata privind razboiul din Ucraina ca militarii ucraineni ar fi respins atacurile la scara mica ale rusilor in zona orasului Donetk, iar rusii au improvizat poduri de pontoane in Herson pentru a compensa distrugerea recenta a podurilor din…

- Autoritatile ucrainene ofera o recompensa de 100 de dolari pentru cei care vor ajuta la identificarea colaboratorilor rusilor, a anuntat marti, guvernatorul regiunii Nikolaev, din sudul Ucrainei, intr-un comunicat postat pe contul sau de Telegram.

- Autoritațile militare instaurate de armata rusa inorașul ucrainean Herson au trecut la noua etapa de rusificare a regiunii. Rețelele sociale Youtube și Instagram au fost interzise pe teritoriul aflat sub controlul temporar al ocupaniților ruși. Anunțul a fost facut de așa numitul purtator de cuvant…

- Președintele parlamentului cecen, Magomed Daudov, spune ca batalioanele cecene din Ucraina poarta un jihad pentru apararea Islamului. Daudov spune ca daca Putin nu ii oprește, ei vor continua pana vor ajunge la Berlin. „Inshallah, ar trebui sa nu existe nicio indoiala, Republica Populara Donețk, Nikolaev,…

- Noi explozii sambata dimineața. Vladimir Putin are acum o noua ținta, dupa atacul puternic de ieri de la Odesa. Explozii puternice au zguduit orașul ucrainean Nikolaev sambata dimineața devreme, a declarat primarul, la o zi dupa ce autoritațile au anunțat ca cel puțin 21 de persoane au fost ucise cand…

- Autoritatile ruse din regiunile ocupate Melitopol si Herson au inceput sa elibereze pasapoarte rusesti, a relatat agentia de presa rusa TASS, sambata, pe contul de Telegram, potrivit The Guardian, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…