Stiri pe aceeasi tema

- Liderul separatistilor prorusi din estul Ucrainei a fost ucis într-o explozie, la Donetk. Aleksandr Zaharcenko se afla într-o cafenea din centrul orasului, când a fost ucis. În incident a fost ranit si ministrul separatist al Finantelor. În vârsta de 42…

- Reactia Rusiei la decizia Aliantei Atlanticului de Nord de a acorda statutul de membru Ucrainei si Georgiei ar putea fi "extrem de negativa", a declarat presesdintele rus Vladimir Putin într-un interviu acordat postului Fox News. "Pentru noi reprezinta o amenintare…

- La conferinta comuna cu presedintel SUA, Donald Trump, Vladimir Putin a reluat majoritatea tezelor propagandistice referitoare la razboiul din Ucraina. Astfel, el a declarat ca se așteapta ca SUA sa influențeze „mai ferm” partea ucraineana pentru punerea in aplicare a acordurilor de la Minsk, sugerand…

- Kremlinul a confirmat ca subiectul “Crimeea” nu va fi pe agenda summitului Putin-Trump. Recent, președintele american Donald Trump a lasat sa planeze indoiala in privinta pozitiei SUA fata de problema Crimeii, neexcluzand in mod clar recunoasterea anexarii acesteia de catre Rusia. Astfel, Crimeea –…

- Hackerii ruși infecteaza companii din Ucraina cu un virus de tip malware pentru a crea terenul propice unui atac masiv, coordonat, a spus marți șeful poliției cibernetice din Ucraina, Serhei Demediuk. Hackerii vizeaza firme, banci și companii de infrastructura energetica, intr-un mod care sugereaza…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a deplans luni la Luxemburg lipsa de progres in punerea in aplicare de catre Moscova a acordurilor de la Minsk destinate sa duca la incetarea luptelor in estul Ucrainei, o conditie pentru ridicarea sanctiunilor economice ale UE, informeaza AFP.…

- Ministrul ucrainean de Extenre si omologul sau rus se vor intalni, luni, la Berlin, pentru a incerca sa relanseze procesul de pace in Ucraina, discutiile fiind mediate de ministrii de Externe ai Germaniei si Frantei, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Ministrul ucrainean de Externe și omologul sau rus se vor intalni, luni, la Berlin, pentru a incerca sa relanseze procesul de pace in Ucraina, discuțiile fiind mediate de miniștrii de Externe ai Germaniei și Franței, relateaza site-ul agenției Dpa, informeaza Mediafax.Separatiștii pro-ruși…