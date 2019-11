Asasinarea unei jurnaliste de investigaţii: un om de afaceri maltez a fost arestat Omul de afaceri a fost identificat ca fiind Yorgen Fenech, care a efectuat plati catre un ministru si sefului de cabinet al premierului maltez, printr-o societate despre care a scris jurnalista asasinata. El a fost arestat miercuri in zori, pe mare, la bordul iahtului sau, in timp ce incerca sa paraseasca insula mediteraneeana, la o zi dupa o rasturnare in asasinatul jurnalistei, susceptibila sa permita identificarea comanditarilor, potrivit aceleiasi surse. ”El se afla la bordul vaporului sau in momentul arestarii”, a declarat aceasta sursa din politie, precizand ca Fenech este considerat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

