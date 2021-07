Stiri pe aceeasi tema

- Politia haitiana a anuntat duminica seara ca a arestat un cetatean haitian care a urmarit obiective politice prin recrutarea comandoului care l-a asasinat pe presedintele Jovenel Moise saptamana trecuta, informeaza AFP. „Este vorba despre un individ care a intrat in Haiti la bordul unui avion privat,…

- Poliția din Haiti a anunțat, duminica seara, ca a arestat un cetațean haitian care a urmarit obiective politice prin recrutarea comandoului care l-a asasinat pe presedintele Jovenel Moise saptamana trecuta, informeaza Reuters. Jovenel Moise a fost impuscat mortal, miercuri, la domiciliul sau din Port-au-Prince,…

- Președintele din Haiti, Jovenel Moise, a fost ucis de un comando format din 26 de cetațeni columbieni, unii dintre ei foști soldați, și doi americani originari din Haiti, a anunțat joi poliția citata de BBC . 17 dintre aceștia au fost arestați, inclusiv cei doi cetațeni, au fost arestați, in timp ce…

- Papa Francisc denunta asasinarea ”odioasa” a presedintelui haitian Jovenel Moise si condamna ”orice forma de violenta” in solutionarea crizelor politice, relateaza AFP. ”Sfantul Parinte isi exprima tristetea si condamna orice forma de violenta ca mijloc de solutionare a crizelor si conflictelor”, a…

- Patru persoane suspectate ca l-au asasinat pe presedintele haitian Jovenel Moise au fost ucise intr-o confruntare cu fortele de securitate, a anuntat politia, iar doua au fost arestate, relateaza BBC. Politia inca se conrunta cu unii suspecti ramasi in capitala Port-au-Prince. „Vor fi ucisi sau capturati”,…

- Prima Doamna din Haiti, care a supravietuit atacului armat in care presedintele Jovenel Moise a fost ucis, se afla in stare critica si se fac eforturi pentru ca ea sa fie transportata la Miami, in statul american Florida, pentru tratament, a declarat miercuri ambasadorul haitian in SUA, relateaza Reuters.…