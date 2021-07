Stiri pe aceeasi tema

- Asasinarea presedintelui haitian Jovenel Moise de catre un comando inarmat pe 7 iulie a fost planuita in Republica Dominicana vecina, a afirmat seful politiei din Haiti miercuri seara, relateaza AFP. Intr-o fotografie devenita virala pe retelele de socializare in Haiti, pot fi vazuti doi…

- Christian Emmanuel Sanon, americanul acuzat de politia haitiana ca a pus la cale asasinarea presedintelui Jovenel Moise, avea in plan, conform publicației americane Business Insider , sa preia conducerea tarii. Loon Charles, șeful poliției haitiene, a anunțat ca Christian Emmanuel Sanon, considerat…

- Poliția haitiana a arestat un barbat pe care il considera suspectul cheie in asasinarea președintelui Jovenel Moise. Potrivit polițiștilor, este vorba de un cetațean haitian care ar fi venit in țara cu un avion privat și ar fi avut motive politice prin recrutarea comandoului.

- Politia haitiana a anuntat duminica seara ca a arestat un cetatean haitian care a urmarit obiective politice prin recrutarea comandoului care l-a asasinat pe presedintele Jovenel Moise saptamana trecuta, informeaza AFP. "Este vorba despre un individ care a intrat in Haiti la bordul unui avion privat,…

- Cel putin 17 fosti militari columbieni sunt suspectati de implicare in asasinarea presedintelui haitian Jovenel Moise, au anuntat vineri inaltele comandamente columbiene ale politiei si armatei, relateaza AFP. ''Doi (...) care au fost ucisi in operatiunea politiei (haitiene) si 15 columbieni…

- Cel puțin 26 de cetațeni ai Columbiei faceau parte din grupul armat care l-a ucis pe președintele haitian, Jovenel Moise. Despre acest lucru a anunțat joi intr-o conferința de presa șeful poliției din Haiti, Leon Charles. "A fost o grupare din 28 de atacatori, intre care 26 de columbieni și 2 americani,…

- Patru persoane suspectate ca l-au asasinat pe presedintele haitian Jovenel Moise au fost ucise intr-o confruntare cu fortele de securitate, a anuntat politia, iar doua au fost arestate, relateaza BBC. Politia inca se conrunta cu unii suspecti ramasi in capitala Port-au-Prince. „Vor fi ucisi sau capturati”,…

- Republica Dominicana a anuntat, miercuri, inchiderea frontierei cu statul Haiti, in contextul situatiei grave in materie de securitate din aceasta tara dupa asasinarea presedintelui Jovenel Moise, informeaza Agentia France-Presse, anunța Mediafax. "Am ordonat inchiderea imediata a frontierei…