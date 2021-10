Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul conservator David Amess a murit dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori, chiar sub ochii alegatorilor cu care se intalnise. Atacul a avut loc intr-o biserica, iar suspectul a fost reținut chiar de la locul faptei. Un posibil act terorist Uciderea deputatului conservator David Amess…

- Asasinarea parlamentarului David Amess, vineri, in timpul unei intalniri cu votanții sai, la o biserica, a fost declarata „atac terorist” de autoritațile britanice, relateaza Digi24 . Amess, in varsta de 69 de ani, care facea parte din Partidul Conservator al prim-ministrului Boris Johnson, a fost…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a exprimat vineri ''socul'' si ''tristetea'' cu privire la uciderea deputatului conservator David Amess, injunghiat in timpul unei intalniri electorale, la aproximativ 60 de kilometri de Londra, relateaza AFP. ''Inimile noastre sunt foarte socate si triste…

- Presa internaționala urmarește ancheta derulata in urma atacului cu arcul din Norvegia, soldat cu decesul a cinci persoane. Citand surse apropiate anchetei, Le Temps scrie ca pare a fi vorba de un atac terorist. Potrivit poliției, suspectul este un danez in varsta de 37 de ani, convertit la islam, despre…

- Deputatul conservator britanic David Amess, in varsta de 69 de ani, a murit dupa ce a fost injunghiat vineri, in mai multe randuri, in timpul unei intalniri cu alesi, intr-o biserica din circumscriptia sa, la Leigh-on-Sea, la est de Londra, potrivit presei locale, iar politia nu a vrut sa confirme identitatea…

- Suspectul inarmat cu un arc si sageti care a ucis cinci persoane si a ranit alte doua, miercuri, la Kongsberg, in sud-estul Norvegiei, se convertise la islam, iar poliția il avea in vizor de mai mult timp, banuindu-l de faptul ca se radicalizase, a declarat joi șeful poliției din Norvegia, Ole Bredrup…

- Procuratura din Haiti a solicitat punerea sub acuzare a premierului Ariel Henry in legatura cu asasinarea presedintelui Jovenel Moise (foto), dupa cum au relatat media locale. Potrivit dpa, presa locala a indicat de marti ca biroul procurorului a cerut judecatorului care se ocupa de caz inculparea premierului.…