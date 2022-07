Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Japoniei, Shinzo Abe, a murit, transmite vineri Reuters, care citeaza postul public nipon NHK. Abe, in varsta de 67 de ani, sustinea un discurs de campanie in apropierea unei gari de tren din orasul Nara, in vestul Japoniei, cand a fost impuscat de un atacator. (Agerpres) Fostul premier…

- Fostul premier al Japoniei, Shinzo Abe, a fost impușcat azi, in spate, in timpul unei intalniri electorale care a avuut loc in Nara. Abe este in stare critica. Acesta a fost cel mai tanar premier (52 de ani) din istoria Japoniei cand a preluat primul mandat, in anul 2006, adversar declarat al Chinei…

