Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal sustinut de ONU a condamnat un presupus membru al gruparii siite Hezbollah pentru conspiratie in vederea uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri intr-un atentat cu bomba din 2005 care a dus la ani de confruntari intre fortele politice rivale din Liban, relateaza Reuters, AFP si dpa.…

- Judecatorul in procesul asasinarii prim-ministrului libanez Rafik al-Hariri in 2005 a declarat marti ca nu exista vreo dovada ca in atacul cu bomba a fost implicata conducerea gruparii siite Hezbollah, sprijinita de Iran, sau Guvernul sirian, relateaza Reuters.

- Judecatorul in procesul asasinarii prim-ministrului libanez Rafik al-Hariri in 2005 a declarat marti ca nu exista vreo dovada ca in atacul cu bomba a fost implicata conducerea gruparii siite Hezbollah, sprijinita de Iran, sau Guvernul sirian, relateaza Reuters.

- Patru barbati acuzati de implicare in asasinatul fostului premier libanez Rafic Hariri urmeaza sa alte verdictul la 18 august, a anuntat Tribunalul Special pentru Liban (TSL), care urma sa se pronunte initial vineri, relateaza Reuters.

- O instanța malaeziana a decis miercuri ca fostul premier Najib Razak trebuie sa plateasca 1,69 miliarde de ringgiți (aproape 397,41 milioane de dolari) în taxe neachitate din perioada în care acesta se afla în funcție, relateaza Reuters.Înfrânt în alegerile…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat marti activitatea sefului executivului landului Bavaria, Markus Soder, dar a refuzat sa se lase atras intr-o dezbatere privind persoana favorita a-i succeda in functia de sef al executivului federal, pe care politiciana crestin-democrata o va parasi in 2021,…

- Miercuri, 10 iunie, procurorii suedezi au declarat ca ancheta privind asasinarea fostului premier al Suediei, Olof Palme, decedat in anul 1986, a fost finalizata. Ucigașul, potrivit anchetatorilor, ar fi designerul grafic Stig Engstrom, numele caruia a figurat in acest dosar in calitate de martor, insa…

- Gruparea Statul Islamic afirma - intr-o inregistrare audio - ca pandemia covid-19 este o ”pedeapsa divina” care-o loveste pe inamicii sai, relateaza Reuters.”Allah, prin vointa, sa, a trimis o pedeapsa tiranilor din epoca noastra si adeptilor lor care nu poate fi vazuta cu ochiul liber”, afirma…