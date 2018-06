Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, "a cersit" reprogramarea intrevederii cu presedintele SUA, Donald Trump, dupa ce acesta o anulase, afirma Rudy Giuliani, avocatul liderului de la Casa Alba, sugerand aplicarea aceleiasi tactici in conflictul israelo-palestinian.

- Un colaborator de prim rang al liderului nord-coreean Kim Jong Un a ajuns luni noapte la Singapore, informeaza marti canalul japonez NHK, un nou semn ca organizarea summitului cu presedintele american Donald Trump merge inainte, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. Kim Chang Son, care este…

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a reafirmat angajamentul privind denuclearizarea "completa" a Peninsulei Coreea, a declarat presedintele sud-coreean Moon Jae-In, dupa intrevederea surpriza de sambata cu liderul nord-coreean, relateaza agentia de Reuters.

- Intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un este pusa din ce in ce mai mult sub semnul intrebarii din cauza ultimelor declaratii facute de regimul de la Phenian si a ingrijorarilor legate de agenda summitului, dar si in contextul vizitei presedintelui…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a salutat intalnirea „incurajatoare" intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, subliniind totodata ca mai sunt inca multe lucruri de facutю"Este un prim pas.

- Presedintele american Donald Trump a evocat joi trei sau patru date posibile ale intalnirii sale cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, prevazuta in saptamanile viitoare, si a confirmat ca sunt avute in vedere cinci locuri, scrie AFP.”Avem de luat o decizie, avem trei sau patru date”, a declarat…

- Presedintele american, Donald Trump, a laudat marti atitudinea liderului nord-coreean, Kim Jong Un, cu care urmeaza sa aiba curand o intrevedere, estimand ca acesta a fost "foarte deschis" si a avut un comportament "foarte onorabil", informeaza AFP. Dand asigurari ca Phenianul doreste ca intrevederea…

- Presedintele american, Donald Trump, a laudat marti atitudinea liderului nord-coreean, Kim Jong Un, cu care urmeaza sa aiba curand o intrevedere, estimand ca acesta a fost "foarte deschis" si a avut un comportament "foarte onorabil", informeaza AFP. Dand asigurari ca Phenianul doreste…