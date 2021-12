Asasinarea lui John F. Kennedy. Mii de documente secrete au fost declasificate

Stiri pe aceeasi tema

- Acestea includ mii de pagini cu diverse memorii, rapoarte de investigatie si alte documente pregatite de CIA, FBI, Departamentul de Stat si Pentagon. Administratia americana a facut publice miercuri noi materiale referitoare la asasinarea in 1963 a celui de-al 35-lea presedinte al Statelor Unite, John…

- Potrivit documentului, se mențin masurile in vigoare, la care se adauga urmatoarele excepții:-eliminarea interdicțiilor de circulație a persoanelor;-creșterea intervalului orar in care este permisa desfașurarea activitaților cu publicul pentru toți operatorii economici, inclusiv pentru competițiile…

- Cancelaria premierului grec Kyriakos Mitsotakis a cerut serviciului național de informații al țarii (EYP) sa monitorizeze cetațenii care se opun masurilor antipandemice și angajații sanitari care au ieșit sa protesteze dupa ce au fost suspendați de la locurile de munca fiindca au refuzat sa se vaccineze…

- Declasificarea noilor arhive secrete despre asasinarea la Dallas in 1963 a fostului presedinte american John F. Kennedy va fi amanata un an, a anuntat vineri presedintele in functie al SUA, Joe Biden, transmite AFP. ''Intrucat agentiile au propus ca declasificarea tuturor informatiilor cuprinse…

- Declasificarea noilor arhive secrete despre asasinarea la Dallas, in 1963, a fostului presedinte american John F. Kennedy va fi amanata un an, a anuntat vineri presedintele SUA, Joe Biden, transmite AFP.

- Guvernul britanic examineaza implementarea unei protectii politiste a deputatilor, dupa un atac terorist in care deputatul conservator David Amess a fost ucis prin injunghiere in timpul unei intalniri cu alesi, a anuntat ministrul britanic de Interne Priti Patel, relateaza AFP. ”Trebuie sa…

- Guvernul nu se grabește sa puna in aplicare legea consumatorilor vulnerabili. Cu toate ca legea ar trebui sa intre in vigoare de la 1 noiembrie, normele metodologice nu au fost inca publicate, in condițiile in care este vorba de un volum excesiv de birocrație.Legea prin care milioane de romani ar putea…

- Averile secrete si afacerile unor lideri politici cunoscuti la nivel international au fost dezvaluite printr-o serie de documente secrete denumite "Dosarele Pandora", conform postului BBC News si cotidianului The Gu...