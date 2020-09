Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele implicate in uciderea jurnalistului și disidentului saudit Jamal Khashoggi au scapat de pedeapsa cu moartea, conform verdictului final dat de tribunalul din Arabia Saudita care judeca acest caz, relateaza The Independent.

- Verdictul definitiv a fost stabilit luni, iar identitatile condamnatilor nu au fost facute publice. Procesul a fost criticat vehement de grupurile de activisti pentru drepturile omului si chiar de un investigator independent al ONU, pe motiv ca niciun oficial saudit sau o alta persoana care ar fi…

- Un tribunal din Arabia Saudita a emis un verdict final in cazul uciderii in 2018 a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, condamnand opt persoane la pedepse intre sapte si 20 de ani de inchisoare, a anuntat luni televiziunea de stat Al Ekhbariya, preluata de Reuters.

- Pe aceasta lista neagra apar numele a 25 de entitati ruse - ale caror active in Regatul Unit urmeaza sa fie blocate -, acuzate de faptul ca sunt implicate in moartea juristului Seghei Magnitki in 2009, a anuntat Ministerul britanic de Externe. Pe lista se afla, de asemenea, numele a 20 de entitati saudite…

- Arabia Saudita a decis luni sa mențina marele pelerinaj musulman la Mecca la sfârșitul lunii iulie, cu un „numar foarte limitat de credincioși, întrucât pandemia noului coronavirus” continua sa accelereze la nivel mondial, potrivit OMS, citeaza AFP.Doar persoanele…

- Fahd Al-Harifi, fotbalist la Al Nassr, a fost arestat in Arabia Saudita, in urma unui mesaj pe care l-a postat pe rețelele de socializare, noteaza site-ul de monitorizare a presei Middle East Monitor. Fostul internațional saudit a fost arestat din ordinul procuraturii publice Saudite pentru un mesaj…