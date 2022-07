Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii japonezi au fost in stare de șoc dupa ce fostul premier Shinzo Abe, cel mai longeviv lider al Japoniei, a murit dupa ce a fost impușcat in timp ce facea campanie pentru alegerile parlamentare. Mulți au fost ingroziți de faptul ca un schimb de focuri de arma a avut loc intr-o națiune in mare…

- Richard Lloyd Parry, corespondentul The Times din Japonia, l-a avut ca vecin pe fostul premier japonez Shinzo Abe, care a decedat vineri in urma unui atac. Un detaliu frapant constatat de jurnalist era paza „aproape caricatural de relaxata” din jurul lui Abe.

- Fostul premier Adrian Nastase face o previziune infricoșatoare in contextul asasinarii fostului premier nipon Shinzo Abe. "Atentatul de astazi din Japonia intoarce privirile noastre – cel putin partial – de la conflictul militar din Europa la situatia din Pacific. Duminica vor avea loc alegeri…

- Prim-ministrul japonez Fumio Kishida a declarat vineri ca 'nu isi gaseste cuvintele' dupa asasinarea fostului premier Shinzo Abe, impuscat mortal in timpul unui discurs de campanie la Nara, in vestul tarii, la varsta de 67 de ani, transmit AFP si Kyodo și preluate de agerpres. Fii la curent cu…

- Oficialitați din intreaga lume au reacționat vineri la atacul armat asupra fostului premier nipon Shinzo Abe, impușcat la Nara in timpul campaniei electorale. Cu un mesaj a venit și ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu. Acesta s-a aratat „șocat și intristat” de tragicul…

- "Japonia incearca sa ințeleaga aceasta situație dura", a declarat premierul Fumio Kishida, intr-o conferința de presa organizata de urgența, la scurt timp dupa atacul asupra lui Shinzo Abe.

- Kievul a anunțat ca intarește masurile de securitate la granița moldo-ucraineana pe segmentul transnistrean și la granița cu Belarus. Decizia a fost luata in vederea prevenirii unei escaladari a situației de conflict din zona, a declarat Andrei Demcenko, purtator de cuvint al Serviciului de Stat al…

- Firicel Tomai, fostul antrenor al Simonei Halep (31 de ani, 20 WTA), a vorbit despre decizia acesteia de a lucra cu antrenorul francez Patrick Mouratoglou (51 de ani). Potrivit antrenorului roman, Simona și Mouratoglou au șanse mici de a colabora pe termen lung. In plus, Firicel Tomai se intreaba ce…