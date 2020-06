Justitia malteza a ordonat luni deschiderea unei anchete impotriva fostului sef al politiei de pe insula, Lawrence Cutajar, suspectat de contacte cu persoane implicate in uciderea, in 2017, jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, noteaza AFP.



Foto: (c) Darrin Zammit Lupi/REUTERS

Potrivit unor martori interogati in cursul unei audieri publice, Cutajar s-ar fi intalnit cu un barbat pe care justitia il considera ca intermediar in uciderea jurnalistei si l-ar fi intrebat in special unde se afla o inregistrare considerata importanta in acest dosar.

