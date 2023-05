Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a prezentat miercuri un instrument financiar in valoare de 500 de milioane de euro, in vederea cresterii capacitatii de productie a munitiilor in Uniunea Europeana. Planul prevede atingerea unui nivel de un milion de obuze pe an, pentru refacerea arsenalelor in paralel cu aprovizionarea…

- "Va mulțumim pentru scrisoarea dvs. din 31 martie 2023. Suntem conștienti pe deplin de ingrijorarile pe care le exprimați in ceea ce privește creșterea importurilor de anumite produse agricole ucrainene.Avand in vedere piața noastra unica și uniunea noastra vamala, este necesara o abordare europeana…

- Președintele francez Emmanuel Macron, care a fost intr-o viziza oficiala in China, a aterizat pentru o escala tehnica in Romania, pe parcursul zborului de intoarcere catre Franța. Este doar o escala tehnica, nu este o vizita pe care președintele Emmanuel Macron o face in Romania, in continuarea vizitei…

- ”E important ca anumiti ministri sa trateze mai serios problemele. Cum este cea a fermierilor din Romania. Fara interventia Presedintelui Klaus Iohannis la Consiliul European, fermierii romani ramaneau dezavantajati. Desi au existat consecinte pentru ei in toata aceasta perioada de razboi la granita”,…

- Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca dupa atacul de joi, soldat cu moartea a sase civili, a vorbit cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care i-a oferit „asistenta relevanta”, relateaza G4Media.ro.„Am vorbit cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in special despre…

- Uniunea Europeana a anunțat miercuri, 15 februarie, detaliile celui de-al zecelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, care va viza bunuri industriale și tehnologice, informeaza CNN . Blocul comunitar va aplica Rusiei interdicții de export in valoare de 11,8 miliarde de dolari (11 miliarde de euro)…

- Uniunea Europeana se pregatește pentru vizita lui Volodimir Zelenski la summitul de la Bruxelles din aceasta saptamana, au declarat pentru Financial Times (FT) surse familiare cu planurile președintelui ucrainean, potrivit BBC . Potrivit acestora, calatoria ar putea fi totuși perturbata din cauza ingrijorarilor…

- Vladimir Putin primește o noua lovitura puternica din partea Europei. Potrivit ultimelor informații, consiliul UE a aprobat un acord preliminar privind plafonarea preturilor produselor petroliere care provin din Rusia. Aceasta masura face parte din cadrul actiunilor de sanctionare a Moscovei din cauza…