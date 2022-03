O forța speciala formata din 30 de soldați pe ATV-uri a devenit o parte esențiala pentru armata ucraineana in lupta cu invadatorii ruși, scrie The Guardian intr-un material despre unitatea Aerorozvidka, folosita de ucraineni pentru a bloca ofensiva rusa. La o saptamana dupa ce a inceput invazia in Ucraina, Rusia a comasat un convoi de tehnica militara care se intindea pe 60 de kilometri, pregatit pentru un asalt al capitalei Kiev. Dar convoiul de vehicule blindate și camioane de aprovizionare a fost blocat, iar ofensiva a eșuat, in mare parte din cauza unei serii de ambuscade nocturne efectuate…