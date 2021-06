ASALTUL GUNOAIELOR ilegale la granița României: 'COLET' de zece TONE, din Grecia Zece tone de deșeuri de sticla pentru care un șofer nu a putut prezenta documente legale au fost oprite la intrarea in Romania prin Punctul de trecere a frontierei Giurgiu. Deșeurile proveneau din Grecia și urmau sa ajunga la o firma din Calarași. Potrivit Poliției de Frontiera Giurgiu, polițiștii au verificat duminica un camion condus de un șofer roman de 32 de ani. Acesta transporta, conform documentelor de insoțire a marfii, deșeuri din sticla, conform Mediafax. Existand unele suspiciuni cu privire la legalitatea transportului, polițiștii au cerut sprijin comisarilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

