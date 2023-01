Stiri pe aceeasi tema

- Un italian a recunoscut ca a furat peste 1.000 de manuscrise nepublicate, multe dintre ele scrise de autori de renume, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Un buzoian in varsta de 31 de ani a ajuns in arestul poliției dupa ce a fost prins introducand in țara, in mod repetat, droguri de mare risc. Barbatul risca pana la 20 de ani de inchisoare. Marți, 3 ianuarie 2023, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzau au dispus reținerea pentru 24 de ore…

- Romanofobul pro-rus Vlad Batrincea, a fost citat joi, 29 decembrie, la Procuratura Anticorupție din R. Moldova, pentru a fi audiat in cadrul unei cauze penale deschise pe numele sau. Socialistului i se incrimineaza infracțiuni privind finantarea ilegala a PSRM, falsificarea rapoartelor privind gestiunea…

- Un tribunal ucrainean a condamnat patru prizonieri de razboi rusi la cate 11 ani de inchisoare pentru crime de razboi, a anuntat sambata Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), decizia nefiind definitiva, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ar fi spart patru mașini, iar pe-a cincea a furat-o din parcare. Un chișinauian in varsta de 32 de ani a ajuns pe mana poliției, suspectat ca ar fi rapit un autoturism, parcat in sectorul Ciocana, apoi s-a izbit cu el intr-un copac și l-a abandonat, transmite Echipa.md . Potrivit oamenilor legii, acesta…

- Adunarea Naționala Franceza a sancționat vineri un deputat de extrema dreapta, suspendandu-l temporar din instituție și taindu-i salariul pentru ca a strigat "Intoarceți-va in Africa", cand un deputat de culoare a vorbit in timpul unei sesiuni parlamentare, potrivit Reuters, scrie Rador. Fii…