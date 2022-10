Agenții Secret Service din SUA au fost in contact cu membrii miliției Oath Keepers inainte de implicarea lor in revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie și chiar s-au intalnit cu unii dintre ei. Un oficial din cadrul Secret Service a declarat ca membrii miliției Oath Keepers ar fi contactat ocazional agenția federala pentru […] The post Asaltul asupra Capitoliului. Secret Service a fost in contact cu miliția Oath Keepers, inainte de revolta din 6 ianuarie / „Ar fi fericiți sa ne ajute” first appeared on Ziarul National .