Asaltul asupra Capitoliului: Peste 150 de persoane acuzate Peste 150 de persoane au fost acuzate de justiția federala pentru rolul lor în violența de la Capitoliu din 6 ianuarie, au declarat marți autoritațile americane, potrivit AFP.



Alți cincizeci sunt trimiși în judecata în instanțele din capitala federala, a declarat procurorul federal Michael Sherwin în timpul unui conferințe de presa.



Se așteapta ca aceast numar sa creasca în continuare, anchetatorii adunând informații despre aproximativ 400 de participanți la aceasta lovitura de stat. &"Pe masura ce vorbim, lista crește&", a spus el.



La început,…

Sursa articol: hotnews.ro

