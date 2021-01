Stiri pe aceeasi tema

- „Șamanul QAnon” Jake Angeli, cunoscut dupa ce a participat intr-o costumație bizara la atacul de saptamana trecuta asupra Capitoliului american, i-a cerut președintelui Donald Trump sa il grațieze, scrie hotnews . Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, s-a predat sambata autoritaților dupa ce acestea…

- Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, tanar in varsta de 32 de ani din Arizona autointitulat “QAnon Shaman” si care a devenit celebru in social media dupa asaltul de la Capitoliu, a fost arestat, anunța news.ro. Jake Angeli este acuzat ca a patruns ilegal in Capitoliu, prin violenta,…

- Congresul a validat toate voturile din Colegiul Electoral. Joe Biden are voturile necesare pentru a deveni președinte. Alegerea sa a fost confirmata in ședința comuna, noteaza Digi24. Joe Biden are 306 de voturi electorale confirmate in Congresul SUA, in condițiile in care avea nevoie de 270 pentru…

- In ultimele zile, presedintele Donald Trump a discutat cu consilierii sai posibilitatea de a-si gratia copiii, ginerele si avocatul Rudolph W. Giuliani, transmite The New York Times, citat de zf.ro .