Stiri pe aceeasi tema

- ”Fortele care au dus la asaltul Capitoliului (la 6 ianuarie 2021) actioneaza in continuare azi”, denunta vineri presedintele american Joe Biden, in timp ce o Comisie parlamentara de ancheta l-a coplest pe fostul presedinte Donald Trump in privinta rolului pe care l-a jucat in acea zi, care a zguduit…

- O audiere in Congres privind atacul asupra Capitoliului SUA de catre susținatorii lui Donald Trump a prezentat joi marturii care arata ca aliații apropiați ai acestuia, chiar și fiica sa, au respins afirmațiile false privind frauda la vot, scrie Reuters.

- Fostul presedinte american Donald Trump a incercat sa convinga Secret Service sa-l escorteze cu o coloana de masini la Capitoliu, pe 6 ianuarie, relateaza Washington Post, citand surse informate cu privire la marturiile in fata comisiei de ancheta legat de evenimentele din acea zi.

- Fostul presedinte american Donald Trump a incercat sa convinga Secret Service sa-l escorteze cu o coloana de masini la Capitoliu, pe 6 ianuarie, relateaza Washington Post, citand surse informate cu privire la marturiile in fata comisiei de ancheta legat de evenimentele din acea zi.

- Noua turnura in ancheta privind asaltul asupra Capitoliului: din cauza numeroaselor schimburi de pareri cu Donald Trump in acea zi, liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a primit, joi, o citatie pentru a depune marturie in fata comisiei insarcinate investigheze evenimentele…

- Noua turnura in ancheta privind asaltul asupra Capitoliului: din cauza numeroaselor schimburi de pareri cu Donald Trump in acea zi, liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a primit, joi, o citatie pentru a depune marturie in fata comisiei insarcinate investigheze evenimentele…

- Noua turnura in ancheta privind asaltul asupra Capitoliului. Din cauza numeroaselor schimburi de pareri cu Donald Trump in acea zi, liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a primit joi o citatie pentru a depune marturie in fata comisiei insarcinate investigheze evenimentele…

- Jared Kushner, ginerele fostului presedinte american Donald Trump, a fost audiat joi de comisia Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA care ancheteaza asaltul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului din Washington, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…