Asaltul asupra Capitoliului, 'cea mai mare mişcare din istoria americană', afirmă Trump Fostul presedinte Donald Trump a declarat ca asaltul asupra Capitoliului la 6 ianuarie 2021, asupra caruia tara revine joi prin intermediul unei anchete parlamentare, a fost "una din cele mai mari miscari din istorie pentru a reda Americii maretia sa", noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un personaj-cheie al extremei dreapta americane, Henry Tarrio, si alti patru membri ai militiei ”Proud Boys” (”Baieti Mandri”) au fost acuzati luni de ”rebeliune” pentru rolul avut in atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, a anuntat Ministerul de Justitie, relateaza Le Figaro, potrivit News.ro.…

- Noua turnura in ancheta privind asaltul asupra Capitoliului: din cauza numeroaselor schimburi de pareri cu Donald Trump in acea zi, liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a primit, joi, o citatie pentru a depune marturie in fata comisiei insarcinate investigheze evenimentele…

- Donald Trump l-a intrebat in 2020 despre posibilitatea bombardarii laboratoarelor de traficanti de droguri din Mexic pe ministrul sau al apararii, relateaza acesta din urma, Mark Esper, intr-o carte care va aparea la 10 mai, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele american Joe Biden a calificat marti dreapta americana adepta a ideilor fostului presedinte american Donald Trump drept "organizatia politica cea mai extrema" din istoria recenta si de asemenea a calificat drept "extrem" programul sau economic, informeaza AFP. Fii la curent cu…

- Americanul Erriyon Knighton a reusit, la varsta de 18 ani, sa intre in Top 4 cei mai rapizi atleti in istoria probei de 200 de metri, in cadrul reuniunii atletice de la Baton Rouge (SUA), informeaza AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Chiar daca a "urat" sa vada violentele comise in timpul asaltului asupra Capitoliului, fostul presedinte american Donald Trump a declarat ca ar fi vrut, pe 6 ianuarie 2021, sa se poata amesteca in multimea venita sa denunte rezultatul alegerilor prezidentiale care l-au adus pe Joe Biden la putere…

- Evidentele telefonice ale Casei Albe din data de 6 ianuarie 2021, ziua atacului sustinatorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului, arata un gol de aproape opt ore in apelurile telefonice ale fostului presedinte al SUA, au relatat marti media americane, informeaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Un cetatean american urmarit in SUA pentru participare la asaltul din ianuarie anul trecut asupra Capitoliului din Washington a primit azil politic in Belarus, transmite Belta, preluata de AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…