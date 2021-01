Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Mexicului Andres Manuel Lopez Obrador a criticat joi "cenzura" companiilor social media care au blocat temporar conturile presedintelui american Donald Trump in timpul scenelor haotice provocate de sustinatorii sai care au luat cu asalt miercuri Capitoliul din Washington DC, relateaza Reuters.…

- Senatorul american Jeff Merkley a declarat ca demonstrantii pro-Trump care au patruns in cladirea Capitoliului miercuri i-au rascolit biroul si au furat un laptop, relateaza joi Reuters. Intr-un video postat pe Twitter miercuri seara, senatorul democrat din Oregon a aratat cum i-au lasat protestatarii…

- Solistul formatiei britanice Jamiroquai, Jay Kay, pe care unii au crezut ca l-au recunoscut in persoana unui protestatar care a intrat in cladirea Capitoliului, a explicat joi ca nu el era personajul pitoresc cu o caciula de blana, cu coarne si la bustul gol, ce a fost imortalizat de fotografi, transmite…

- Facebook Inc si Instagram vor prelungi blocarea conturilor presedintelui Statelor Unite in exercitiu, Donald Trump, pentru cel putin urmatoarele doua saptamani pana la incheierea tranzitiei prezidentiale, a anuntat directorul executiv Mark Zuckerberg, citat joi de Reuters. Twitter Inc, Facebook si Snap…

- Seful statului ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confirmarea alegerii lui Joe Biden la Casa Alba in pofida unui "atac oribil" al sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului american, relateaza AFP. "Condamnam cu tarie violenta fara precedent impotriva Congresului american", a postat…

- Polonia are incredere in puterea democratiei americane, a declarat joi presedintele Andrzej Duda, a doua zi dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat cladirea Capitoliului din Washington, intrerupand o sesiune comuna a Congresului consacrata certificarii victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale…

- Premierul britanic Boris Johnson a facut apel miercuri la incetarea "scenelor rusinoase" de la Washington, unde protestatarii au invadat cladirea Capitoliului in timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA, relateaza Reuters. …

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a declarat joi ca nu are "nimic de a face" cu potentiala urmarire in justitie a fiului presedintelui-ales al SUA Joe Biden, Hunter, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Intr-o postare pe Twitter, Trump a afirmat ca nu este implicat in nicio ancheta…