- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat joi ca demiterea lui Donald Trump este o ''urgenta de maxima importanta'', acuzandu-l pe acesta si sustinatorii sai de participare la o ''tentativa de lovitura de stat'', relateaza…

- Facebook Inc si Instagram vor prelungi blocarea conturilor presedintelui Statelor Unite in exercitiu, Donald Trump, pentru cel putin urmatoarele doua saptamani pana la incheierea tranzitiei prezidentiale, a anuntat directorul executiv Mark Zuckerberg, citat joi de Reuters. Twitter Inc, Facebook si Snap…

- Seful statului ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confirmarea alegerii lui Joe Biden la Casa Alba in pofida unui "atac oribil" al sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului american, relateaza AFP. "Condamnam cu tarie violenta fara precedent impotriva Congresului american", a postat…

- Femeia care a murit miercuri in timpul incidentelor din sediul Congresului SUA a fost impuscata de politia Capitoliului, a anuntat seful politiei din Washington, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “Agenti in uniforma ai politiei Capitoliului i-au infruntat (pe manifestantii care au patruns in cladire)…

- Membrii Congresului s-au baricadat in interior, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului de la Washington, miercuri, in ziua in care urma sa fie validata victoria lui Joe Biden la alegerile din 3 noiembrie 2020. Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump…

- Sute de oameni au patruns miercuri, 6 ianuarie, in biroul președintelui Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, au rasturnat mobilierul, au spart o oglinda aflata acolo și i-au lasat pe masa un mesaj: "Nu vom da inapoi”, a relatat CNN.Cuprinși de furie, susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt…

- Susținatorii lui Donald Trump au intrat in birourile reprezentanților Congresului SUA, unde au umblat in actele oficiale ale acestora. Aceștia au lasat și un mesaj scris pe birou președintei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi. „Nu vom da inapoi”, i-au scris protestatarii care au intrat cu forța…

- Susținatorii lui Donald Trump au reușit sa depașeasca gardurile de protecție și sa sparga baricadele și au patruns in cladirea Capitoliului. Camerele aflate in dezbaterea obiecției asupra electorilor din Arizona au luat o pauza pe timpul haosului, inainte de a reveni in plen.