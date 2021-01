Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a denunțat miercuri „scene rușinoase” la Washington dupa ce protestatarii pro-Trump au patruns în Congresul SUA, potrivit AFP."Scene rușinoase în Congresul SUA. SUA este sunt aparatoarea democrației din întreaga lume",…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javar Zarif i-a cerut sambata presedintelui american Donald Trump sa nu "aspire" la un presupus plan israelian care ar urmari sa provoace un razboi prin atacarea fortelor americane desfasurate in Irak, relateaza Reuters.

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a asigurat vineri ca Beijingul este pregatit sa coopereze cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, in privinta mai multor prioritati, dar a avertizat Washingtonul impotriva unui "mccarthyism" anti-chinez, informeaza AFP. Dupa luni de confruntare directa cu executivul…

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a asigurat vineri ca Beijingul este pregatit sa coopereze cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, in privinta mai multor prioritati, dar a avertizat Washingtonul impotriva unui "mccarthyism" anti-chinez, informeaza AFP preluat de agerpres. Dupa luni de confruntare…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian „impartaseste” afirmatiile presedintelui ales al SUA, Joe Biden, care a denuntat joi „iresponsabilitatea incredibila” a lui Donald Trump reprezentata de refuzul acestuia de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale americane din 3 noiembrie,…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian ''impartaseste'' afirmatiile presedintelui ales al SUA, Joe Biden, care a denuntat joi ''iresponsabilitatea incredibila'' a lui Donald Trump reprezentata de refuzul acestuia de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, s-a declarat convins, luni, ca in mandatul presedintelui ales al SUA Joe Biden dialogul dintre Washington si Berlin va fi mai facil, el dand ca exemplu chestiunea controversata a bugetului alocat apararii de statele membre ale NATO, transmite Reuters.

- Ministrul german de externe Heiko Maas a chemat marti la un 'new deal' cu Statele Unite dupa alegerile prezidentiale din aceasta tara, in contextul in care mandatul lui Donald Trump a fost marcat de o degradare a relatiilor germano-americane, transmite AFP, potrivit AGERPRES.'Avem nevoie de…