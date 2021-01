Stiri pe aceeasi tema

- LeBron James, vedeta echipei de baschet Los Angeles Lakers din Liga profesionista nord-americana (NBA), spune ca incidentele violente care au avut loc la cladirea Capitoliului din Washington arata ca ''exista doua Americi'', scrie Reuters. El a afirmat ca a urmarit evenimentele la televizor…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat joi asaltul asupra Capitoliului de catre manifestanti pro-Trump drept un ''act scandalos care trebuie sa fie condamnat cu vehementa'', relateaza Reuters. Netanyahu a spus ca nu are ''niciun dubiu'' ca ''democratia…

- Patru persoane au decedat si 52 au fost arestate in timpul protestelor violente desfasurate miercuri la Capitoliu, unde manifestanti pro-Trump au reusit sa intre in cladirea care gazduieste Congresul Statelor Unite, a anuntat seful politiei din Washington DC, Robert Contee, transmite Reuters si dpa.…

- Membrii Congresului s-au baricadat in interior, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului de la Washington, miercuri, in ziua in care urma sa fie validata victoria lui Joe Biden la alegerile din 3 noiembrie 2020. Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a calificat miercuri protestele violente de la Washington drept "scene socante" si a declarat ca rezultatul alegerilor prezidentiale americane "democratice" trebuie respectat, transmite Reuters. "Scene socante la Washington D.C. Rezultatul acestor alegeri…

- SUA vor inchide activitatea celor doua consulate de pe teritoriul Rusiei, de la Vladivostok si Ekaterinburg, a anuntat Departamentul de Stat, transmit Reuters si AFP, potrivit AGERPRES. Secretarul de stat Mike Pompeo, dupa consultari cu ambasadorul John Sullivan, a decis inchiderea consulatului…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca si-a dat demisia din functie. El a confirmat ca a demisionat la solicitarea premierului interimar, Nicolae Ciuca. Ulterior, intr-o postare pe Facebook, Tanase a multumit colegilor din echipa guvernamentala pentru…