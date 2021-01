Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul electoral „arhaic” al SUA nu indeplineste criteriile democratice, a declarat joi purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, dupa invadarea Capitoliului de catre sustinatorii lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Retorica lui Donald Trump de a pune sub semnul intrebarii infrangerea sa in alegerile prezidentiale din SUA a condus in mod direct la violenta ''teribila'' de la Capitoliu si presedintele in exercitiu ar trebui sa condamne imaginile de la Washington, a sustinut joi ministrul de interne…

- Ieri s-a creat panica in Washington, in fața cladirii Capitolului! Chiar in ziua in care trebuia validat Joe Bidan ca președinte al Statelor Unite ale Americii, susținatorii lui Donald Trump au trecut la atac și au ripostat violent in mulțime! A fost declarata stare de urgența pentru 15 zile in Washington!

- Fostul presedinte american Bill Clinton (1993-2001) a denuntat intr-un comunicat un "asalt fara precedent" impotriva institutiilor americane, dupa patrunderea in forta, miercuri, a partizanilor lui Donald Trump la Capitoliu, potrivit CNN. "Astazi (miercuri), am fost confruntati cu un asalt fara precedent…

- Protestatarii au luat cu asalt cladirea Capitoliului, in ziua validarii ca președinte al Statelor Unite ale Americii a lui Joe Biden. Susținatorii lui Donald Trump riposteaza violent, fiind declarata stare de asediu la Washington!

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a calificat joi sistemul electoral american drept unul din cele mai 'arhaice' din lume, dupa victoria lui Joe Biden contestata de Donald Trump, informeaza AFP.Citește și: Ungaria iși modifica Constituția și incinge spiritele: familia este alcatuita din…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a catalogat joi sistemul electoral american drept unul dintre cele mai ”arhaice” din lume, in urma victoriei lui Joe Biden impotriva lui Donald Trump in alegerile prezidentiale americane de la 3 noiembrie, relateaza AFP.

- Sefa Comisiei Electorale ruse a apreciat luni ca votul prin corespondenta in Statele Unite a lasat „spatii imense” unor posibile fraude electorale, preluand astfel retorica echipei lui Donald Trump, relateaza AFP.