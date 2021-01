Asalt asupra Capitoliului: Peste 150 de persoane au fost puse sub acuzare

Peste 150 de persoane au fost inculpate de justitia federala pentru rolul lor in violentele de la Capitoliu pe 6 ianuarie, au anuntat marti autoritatile americane, citate de AFP si Reuters. Alte circa 50 fac obiectul punerilor sub acuzare in fata tribunalelor din capitala SUA, a precizat procurorul federal al districtului Columbia, Michael Sherwin, in cursul unui briefing de presa. Acest bilant ar putea creste in continuare, anchetatorii strangand informatii in legatura cu aproximativ 400 participanti la aceasta lovitura in forta. "In momentul in care stam de vorba, lista se prelungeste", a declarat…