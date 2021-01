Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a indemnat joi la moderatie si la respectarea principiilor democratiei, dupa recentele evenimente de la Washington, unde sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul, sediul Congresului SUA, in incercarea de a rasturna rezultatul alegerilor prezidentiale, informeaza dpa. Intr-un comunicat dat publicitatii joi, Biroul OSCE pentru Institutii Democratice si Drepturile Omului (ODIHR) si-a exprimat "ingrijorarea cu privire la integritatea procesului democratic" si a subliniat ca SUA, membru al OSCE, trebuie…