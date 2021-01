Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile federale americane au arestat-o pe tanara care ar fi furat un laptop din biroul sefei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, in timpul asaltului asupra Capitoliului din 6 ianuarie, anunța agerpres . Riley June Williams, in varsta de 22 de ani, care a fost acuzata de acces ilegal in sediul…

- Vicepresedintele Mike Pence a refuzat marti sa invoce cel de-al 25-lea amendament al Constitutiei americane pentru a-l demite pe presedintele Donald Trump, ceea ce deschide calea pentru lansarea, saptamana aceasta, a unei proceduri de destituire a liderului de la Casa Alba, a doua din mandatul acestuia,…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a SUA, democrata Nancy Pelosi, a declarat vineri ca a discutat cu principalii comandanti ai armatei americane despre luarea unor masuri de precautie pentru ca presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, sa nu poata declansa ostilitati militare ori vreun atac…

- Conform agenției Reuters, demisia lui Sund a fost ceruta de presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, dupa ce fortele federale insarcinate cu protectia Congresului nu au reusit sa-i impiedice pe sustinatorii lui Donald Trump sa intre miercuri in Capitoliu. In aceste confruntari de la Washington…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane. Anunțul a venit la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor,…

- Poliția rusa a împușcat mortal un adolescent de 16 ani în regiunea majoritar musulmana Tatarstan dupa ce tânarul a încercat sa dea foc unei secții de poliție și a înjunghiat un agent, au spus vineri anchetatorii ruși, potrivit Reuters. Comitetul pentru Investigații,…