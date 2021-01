Marcel Ciolacu, despre întâlnirea de astăzi, de la Cotroceni: Iohannis trebuie să facă un singur lucru...

"Timp de un an am nu am permis ca acest Guvern de dreapta care a dus România în faliment să vândă tot din casă! Ne-am bătut cu ei în Parlament și am reușit să stopăm vânzarea activelor… [citeste mai departe]